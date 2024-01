Neben den Spenden und der traditionellen Begrüßung des neuen Jahres richteten die Landwirte deutliche Worte an die Politik. Viele Landwirte sind etwa unzufrieden mit geplanten Kürzungen. So waren an vielen Traktoren Plakate und Banner befestigt. Auf denen stand etwa "Deutschland, willst du deine Bauern noch?", "No farmers, no food, no future" oder "Fachkräftemangel gibt es nur in der Politik".