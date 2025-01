In Magdeburg sind am Neujahrsabend mehr als 200 Traktoren zu ihrer traditionellen Lichterfahrt unterwegs gewesen. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums formten die mit Lichterketten geschmückten Maschinen die Zahl 2025. Zum Abschluss ihrer Fahrt durch die Stadt versammelten sich die Teilnehmer auf dem Domplatz. "Ein Funken Hoffnung für Magdeburg" war das offizielle Motto der Kundgebung.

Da es dieses Jahr eine stille Fahrt werden soll und wir auch eine Gedenkfahrt machen, bleibt es still und ruhig.

Bei der Lichterfahrt werden traditionell auch Spenden gesammelt. In diesem Jahr sollten damit Opfer und Angehörige der Amokfahrt in Magdeburg unterstützt werden. Den Angaben nach sind bisher mehr als 5.000 Euro eingegangen, die an die Pfeiffersche Stiftung übergeben werden. Spenden sind allerdings noch bis Ende Januar möglich.