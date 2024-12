Nachdem am Freitagabend ein Mann mit seinem Auto auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg in eine Menschenmenge gerast war, stand der Sonnabend im Zeichen der Trauer. Menschen legten Kerzen nieder, lagen sich in den Armen. Am Abend gab es einen Gedenkgottesdienst im Magdeburger Dom. Bei der Tat am Freitag wurden mindestens fünf Menschen getötet, rund 200 verletzt, einige von ihnen schwer.