20:53 Uhr | Faeser spricht sich für Gesetzesverschärfungen aus

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat nach dem Anschlag von Magdeburg dafür plädiert, neue Gesetze zur inneren Sicherheit rasch zu beschließen. In einem am Sonntagabend veröffentlichten Interview des Magazins "Spiegel" nannte Faeser etwa das neue Bundespolizeigesetz, das die Bundespolizei stärken soll, oder die Einführung der biometrischen Überwachung von Ausländern.

"All diese Gesetzentwürfe von uns könnten sofort beschlossen werden", sagte die SPD-Politikerin und spielte damit auf das Ende der Ampel und die fehlende Regierungsmehrheit im Bundestag an. Die Sicherheitsbehörden bräuchten mehr Befugnisse und Personal. Zuvor am Sonntag hatte Faeser versichert, dass bei der Aufklärung und Aufarbeitung des Anschlags von Magdeburg "durch die Bundesbehörden jeder Stein umgedreht" werde. Nach dem Anschlag würden auch mögliche Versäumnisse der Sicherheitsbehörden geprüft.

Bürgermeisterin Regina-Dolores Stieler-Hinz hat die Magdeburger aufgerufen, Angebote zur Krisenbewältigung zu nutzen. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag, es gebe viele Angebote, die Kriseninterventionen würden gut angenommen. Bund und Land hätten weitere Unterstützung zugesagt, unter anderem für die Schulen.

Stieler-Hinz kündigte auch an, dass alles noch einmal hinterfragt werden müsse, auch um für die Zukunft zu lernen. Unbestritten sei, dass es auch künftig Weihnachtsmärkte in Magdeburg geben werde. Die Frage sei, in welcher Form und mit welchen Rahmenbedingungen.

Laut Stieler-Hinz wird nach Heiligabend "mit aller Pietät" entschieden, wie es mit der Kultur weitergeht. Man brauche jetzt diesen Moment des gemeinsamen Trauerns, wolle dann aber wieder Orte schaffen, wo Menschen sich begegnen und Kultur genießen könnten. Deswegen habe man sich auch entschieden, die Lichterwelten ab Heiligabendmittag wieder anzuschalten. Auch der Alte Markt könne bereits wieder betreten werden.

Stieler-Hinz ist erste Stellvertreterin von Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) und zugleich Beigeordnete für Kultur, Schule und Sport.

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gibt es Kritik am Sicherheitskonzept der Veranstalter. Christian Schneider, Sachverständiger für Zufahrtsschutz, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag, eigentlich hätten alle möglichen Angriffsrouten so geschützt werden müssen, dass eine Einfahrt unmöglich gewesen wäre.

Es sei baulich möglich, Zufahrten so zu gestalten, dass ohne Fahrzeugkontrolle niemand durchkomme. Wie bei einer Tiefgarage mache man ein Tor auf, dann fahre der berechtigte Verkehr durch und dann mache man das Tor wieder zu. Die Aussage, dass bei einem Zufahrtsschutz die Rettungskräfte nicht durchkommen würden, sei falsch. Als positive Beispiele nannte Schneider die Weihnachtsmärkte in Mainz und am Berliner Breitscheidplatz. Dort seien die Zufahrten abgesichert.

Wie die Bild-Zeitung am Sonntagabend berichtete, habe in Magdeburg das Sicherheitskonzept vorgesehen, dass ein Fahrzeug der Polizei im Breiten Weg hätte quer stehen sollen. Dies sei allerdings nicht der Fall gewesen.

17:13 Uhr | Polizei-Gewerkschaft bemängelt fehlenden Austausch zwischen Behörden

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert nach dem Anschlag in Magdeburg einen fehlenden Behördenaustausch. "Wir sprechen zu wenig bei den Behörden untereinander. Der Datenaustausch ist nicht automatisiert", sagte Jochen Kopelke dem Fernsehsender Phoenix.

Er frage sich, warum nicht vor dem Anschlag das Nötige getan worden sei – obwohl sehr viele Behörden im Vorfeld den Täter im Visier gehabt hätten. Man müsse sich schnellstens auch grundsätzlich Gedanken darüber machen, wie man etwa Hinweise aus dem Ausland künftig behandele. Seit langem warte man polizeilich auch darauf, schneller auf Erkenntnisse in anderen Regionen Deutschlands zurückgreifen zu können.

Bildrechte: MDR/Marvin Kalies Die Elemente der Magdeburger Lichterwelt auf dem Magdeburger Domplatz sollen an Heiligabend ab Vormittag wieder leuchten. Dazu haben sich die Verantwortlichen des Weihnachtsmarktes entschlossen. "In diesen dunklen Stunden brauchen wir alle etwas Hoffnung", heißt es in einem Post bei Facebook.

16:35 Uhr | Gefährderansprache: Neue Fragen an die Sicherheitsbehörden

Der Umgang der Sicherheitsbehörden mit dem mutmaßlichen Attentäter im Vorfeld des Anschlags wirft immer weitere Fragen auf. Wie MDR-Recherchen zeigen, hatte die Polizei Magdeburg Taleb A. eine schriftliche Gefährderansprache zukommen lassen. Das Dokument liegt MDR INVESTIGATIV vor.

Bildrechte: MDR In dem Schreiben wird aus einer E-Mail von Taleb A. an die Kölner Staatsanwaltschaft zitiert, in der es heißt: "Daher habe ich kein schlechtes Gewissen für die Ereignisse die in den nächsten Tagen passieren werden (...)." Durch die Behörden ist dies offenbar als abstrakte Drohung gewertet worden. In dem versandten Gefährderanschreiben heißt es dazu: "Auch wenn Sie in diesem Fall keine konkreten Konsequenzen angedroht haben, werden Sie hiermit aufgefordert Schreiben in dieser Form zu unterlassen. Diese könnten unter Umständen strafrechtliche Konsequenzen mit sich ziehen." Nach MDR-Informationen liegen diese Ereignisse schon ein Jahr zurück. Die Polizei wollte sich heute mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht dazu äußern.

Auf MDR-Anfrage hatte ein Polizeisprecher am Samstag zunächst eingeräumt, dass eine geplante Gefährderansprache nicht durchgeführt werden konnte, da man Taleb A. nicht angetroffen habe. Ob es erst zum Versuch einer persönlichen Gefährderansprache kam und danach das Schreiben versendet wurde, ist derzeit unklar. Ebenso unklar ist, ob das Gefährderanschreiben von Taleb A. unterzeichnet und zurückgesendet wurde – oder ob der Versuch einer persönlichen Gefährderansprache die Reaktion darauf war, dass das nicht geschehen ist.

16:15 Uhr | Attentäter in der JVA Burg untergebracht

Der mutmaßliche Ättentäter sitzt nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT inzwischen in der JVA Burg ein. Dorthin wurde er offenbar bereits in der Nacht überstellt. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen ist er in einem besonders gesicherten Haftraum mit "aktiver Bewachung" untergebracht. Das Justizministerium wollte sich auf Nachfrage nicht zur Art der Inhaftierung äußern, bestätigte aber die Unterbringung in der Haftanstalt.