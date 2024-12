Nach dem tödlichen Anschlag von Freitagabend war die Anteilnahme auch am Sonntag ungebrochen. Das Meer aus Blumen, Kerzen und Stofftieren an der Magdeburger Johanniskirche wurde immer größer. Auch an anderen Orten in der Stadt kamen Menschen zusammen, um innezuhalten und der Opfer zu gedenken.



Gegen den mutmaßlichen Täter wurde in der Nacht zu Sonntag Haftbefehl wegen Mordes sowie mehrfachen versuchten Mordes erlassen. Er befindet sich nach Angaben der Behörden aktuell in der JVA Burg.



Zudem wurden am Sonntag weitere Informationen über die Getöteten bekannt. Laut Magdeburger Staatsanwaltschaft stammen vier der fünf Opfer aus dem Großraum Magdeburg. Es handelt sich demnach um Erwachsene im Alter von 45, 52, 67 und 75 Jahren. Weitere Details wurden nicht veröffentlicht, um die Familien zu schützen. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass es sich bei dem fünften Opfer um einen neun Jahre alten Jungen handelt, der erst seit kurzem in Niedersachsen lebte.