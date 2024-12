23:23 Uhr | Zieschang: Verdächtiger hatte unbefristeten Aufenthaltstitel

Nach Angaben des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) wurde der Festgenommene von der Polizei verhört. Nach aktuellem Stand handele es sich um einen Einzeltäter. Der Mann arbeitet demnach als Arzt bei einem Unternehmen. Er habe angesichts der Schwere des Anschlags auch Signale, dass der Generalbundesanwalt tätig werden könnte, sagte Haseloff. Laut Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) ist der Verdächtige 50 Jahre alt und lebte in Bernburg im Salzlandkreis. Er habe einen unbefristeten Aufenthaltstitel.

23:11 Uhr | OB Borris: Gedenkmöglichkeiten in der Stadt

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) zeigte sich auf einer Pressekonferenz sichtlich angefasst von der aktuellen Situation: "Ich bin zutiefst erschüttert." Sie kündigte an, man werde an der nahe zum Tatort gelegenen Johanniskirche die Möglichkeit schaffen, innezuhalten und den Opfern zu gedenken. Zudem werde es am Samstag um 19 Uhr eine gemeinsame Gedenkstunde im Magdeburger Dom geben.

22:53 Uhr | Pressekonferenz in Magdeburg

Nach den Geschehnissen in Magdeburg treten Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) und Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) in einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit. Dort kündigte Haseloff an, die Justiz werde die Ermittlungen nun übernehmen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

22:50 Uhr | Kanzler Scholz kommt nach Magdeburg

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Angaben von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Samstag in die Stadt reisen.

"Der Kanzler wird morgen vorbeischauen und hier mit uns die Lage bewerten und auch sicherlich mit uns gemeinsam nicht nur trauern, sondern auch entsprechend Maßnahmen besprechen, die notwendig sind", sagte Haseloff am Abend in Magdeburg. "Und ich kann mir vorstellen, dass aufgrund der Schwere dieses Anschlages auch der Generalbundesanwalt tätig werden wird."

22:36 Uhr | Kontakt für Angehörige

Die Universitätsmedizin Magdeburg hat Telefon-Hotlines für Angehörige von Verletzten eingerichtet:



0391 67 - 25218

0391 67 - 25219

0391 67 - 15663

Für Angehörige wurde in der Universitätsklinik Magdeburg außerdem in Haus acht, Ebene vier eine psychologische Betreuung eingerichtet.

22:32 Uhr | Verletzte werden im Allee-Center versorgt

Im Allee-Center nahe des Weihnachtsmarktes in Magdeburg werden laut MDR-Reportern derzeit Leichtverletzte versorgt und ihre Angehörigen betreut. Außerdem wurde eine Straßenbahn zur Versorgung von Leichtverletzten umfunktioniert. Die schwerer Verletzten werden laut Rettungskräften auf umliegende Krankenhäuser, zum Beispiel nach Stendal, verteilt.

22:26 Uhr | Video: MDR-Reporter schildert Eindrücke aus Magdeburg