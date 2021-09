Nach MDR-Informationen wurden zudem auch Privaträume und Geschäftsräume außerhalb Sachsen-Anhalts durchsucht. Laut Staatsanwaltschaft Magdeburg erschienen die Beamten auch an zwei Objekten in Nordrhein-Westfalen und einem Objekt in Niedersachsen. In Ersterem hat die Firma ihren heutigen Sitz. Insgesamt gebe es sieben Beschuldigte, darunter die drei Geschäftsführer der Firma. Der Sohn des Ärztlichen Direktors ließ eine Anfrage unbeantwortet.