Lotto-Glück in Sachsen-Anhalt Magdeburger gewinnt mehr als zwei Millionen Euro

Ein Magdeburger hat am Wochenende großes Lotto-Glück gehabt. In der Glücksspirale gewann der Mann mehr als zwei Millionen Euro. Damit ist er der 113. Lottomillionär in Sachsen-Anhalt und der 13. in der Landeshauptstadt. Nur eine Stadt bzw. ein Kreis hatte seit 1991 noch mehr Glück im Spiel.