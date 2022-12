Trickbetrüger verlagern ihre Taten immer mehr ins Internet. Auch der Enkeltrick etwa findet statt am Telefon heute häufig über Messenger-Dienste statt. In Sachsen-Anhalt wurden etwa im ersten Quartal 2022 rund 200 Fälle von Betrugsfällen per Messenger-Dienste angezeigt. Die Masche ist immer die gleiche: Eine unbekannte Nummer schickt eine Nachricht und gibt vor, Sohn oder Tochter zu sein, deren Handy defekt sei. Nach einer vertraut klingenden Begrüßung inklusive Herzchen und Kuss-Smileys kommen die Betrüger rasch zur Sache und wollen mit einer vermeintlichen Notlage schließlich ihren Opfern Geld abluchsen. Im September hatte ein 53 Jahre alter Mann aus Burg über diese Betrugsmasche mehrere Tausend Euro verloren .

Doch auch mit dem "klassischen" Enkeltrick per Telefon schlagen Täter weiter zu, wie zuletzt Vorfälle im Süden Sachsen-Anhalts deutlich machten. So wurden Mitte Oktober bei der Polizeidienststelle in Halle allein an einem Tag 13 Enkeltrick-Versuche per Telefon angezeigt.