Bildrechte: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Bekennerschreiben gefunden Unbekannte lassen in Magdeburg erneut Luft aus Autoreifen

Hauptinhalt

23. Oktober 2023, 10:47 Uhr

In der Nacht zu Montag haben in Magdeburg Unbekannte die Luft aus Autoreifen gelassen. Betroffen sind laut Polizei Autos in den Stadtteilen Nordwest und Alte Neustadt. An manchen Autos sind Bekennerschreiben entdeckt worden. In den vergangenen Wochen hatte es bereits ähnliche Fälle gegeben.