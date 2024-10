Reformationstag Wo Luther einst in Magdeburg schlief – Zufallsfund an der Stadtmauer

31. Oktober 2024, 10:39 Uhr

In den evangelischen Kirchen wird heute der Reformationstag gefeiert. Der ist hierzulande mit dem Namen Martin Luther und der Stadt Wittenberg eng verbunden. Vor 500 Jahren spielte Luther allerdings vor allem in Magdeburg eine Rolle, denn im Sommer 1524 predigte Luther in der Stadt. Dank eines Zufallsfunds ist klar, wo er geschlafen hat. Allzuviel ist vom Gebäude aber nicht stehen geblieben.