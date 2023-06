Neue Vertretung Luxemburgs Außenminister in Magdeburg für Eröffnung von Konsulat

In Magdeburg hat am Montag Luxemburgs Außenminister einen neuen Honorarkonsul ernannt. Klemens Gutmann ist Luxemburgs elfter Vertreter dieser Art in Deutschland. Er ist zukünftig Ansprechpartner in die Region sein.