In Magdeburg ist eine 14-Jährige gegen einen Bus gestoßen und dabei schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Jugendliche habe an der Haltestelle "Kannenstieg" in der Lübecker Straße gewartet, als ein Unbekannter sie gegen den hinteren Teil des einfahrenden Busses stieß.