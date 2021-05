Ronald Günther geht davon aus, dass die Sanierung des Deichs bis vor die Tore von Magdeburg in den nächsten zwei Jahren weitestgehend abgeschlossen sein wird. Der Abschnitt in Magdeburg selbst werde schwieriger zu sanieren sein, da sich in der Stadt nicht so leicht mit großen Maschinen arbeiten lässt wie auf einem Acker. Angesichts der vielen Baustellen, die es derzeit ohnehin in Magdeburg gibt, habe sich der Landesbetrieb für Hochwasserschutz mit der Stadt Magdeburg darauf geeinigt, dass dieser Deichabschnitt erst noch warten muss.