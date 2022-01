Viele der Demostrierenden hatten sich zuerst auf dem Alten Markt getroffen. Bildrechte: MDR/Thomas Vorreyer

In Magdeburg haben sich am Samstag erneut Menschen zu Protesten gegen die derzeitigen Corona-Einschränkungen und eine mögliche allgemeine Impfpflicht versammelt. Nach Polizeiangaben waren am frühen Nachmittag zunächst auf dem Alten Markt circa 1.500 Menschen zu einer Kundgebung zusammengekommen. Kleinere Gruppen hatten sich in der Umgebung versammelt.



Aktuell bewegen sich größere Personengruppen durch die Innenstadt. Genaue Zahlen konnte die Polizei noch nicht nennen. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT werden Maskenpflicht und Abstands-Regeln überwiegend nicht eingehalten. Demnach kam es auch zu vereinzelten Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstrierenden.