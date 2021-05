Fallende Pegel Magdeburger Elbfähren setzen wieder über

Pünktlich mit Beginn des Pfingstwochenendes sind in Magdeburg beide Elbfähren, in Buckau und Westerhüsen, wieder im Einsatz. Das teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe am Sonnabend mit. Der Verkehr war in der Woche zuvor wegen Hochwassers ausgesetzt worden. Am 18. Mai erreichte der Pegel Buckau die 3-Meter-Marke und kletterte zwischenzeitlich auf 3,14 Meter. Am Sonnabend wurden wieder Werte von unter 2,90 Meter gemessen. Die Gierfähre Westerhüsen hatte zudem mit angeschwemmtem Treibgut zu kämpfen, das sich im Seil verfangen hatte.