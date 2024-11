Haushalt 2025 Stadt Magdeburg will mehr als 23 Millionen Euro einsparen

13. November 2024, 07:02 Uhr

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Borris will die Investitionen der Stadt in den kommenden Jahren massiv zurückfahren. Sind dafür in diesem Jahr noch rund 130 Millionen Euro eingeplant, sollen es 2028 nur noch 30 Millionen Euro sein. So soll ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden. Bis dahin ist aber noch viel zusätzliches Geld notwendig. Ein Problem, denn die Stadt wird im nächsten Jahr deutlich weniger einnehmen.