Es gibt Berechnungen: Was kostet mich der Kilometer Autoverkehr, was der Kilometer Radverkehr? Der Radverkehr bringt der Stadt Geld, der Autoverkehr kostet. Das ist ein hochinteressanter Punkt, um die Einnahmenseite in Magdeburg wieder in den Griff zu bekommen.

Norman Dreimann, Vorsitzender ADFC Magdeburg