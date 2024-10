Mit Steinen beworfen Mann beschädigt 80 Autos in Magdeburg

Hauptinhalt

10. Oktober 2024, 16:30 Uhr

In Magdeburg hat die Polizei einen Mann aufgegriffen, der Dutzende Autos beschädigt haben soll. In der Nacht auf Dienstag soll er sie mit Steinen beworfen, Reifen zerstochen und Seitenspiegel abgetreten haben. Am Dienstag soll er zudem Häuser und Werbetafeln mit Farbe beschmiert haben. Weil der Mann psychisch auffällig wirkte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.