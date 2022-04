Bei einer Detonation an einer Tankstelle in Marne in Schleswig-Holstein ist am Dienstag ein Mann gestorben. Der 60-Jährige aus der Gegend von Magdeburg sei durch die entstandene Druckwelle durch das Dach eines benachbarten Hauses geschleudert worden, berichtete eine Polizeisprecherin. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er später gestorben sei.