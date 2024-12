In Magdeburg ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert und hat ein tödliches Ende genommen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Montag mitteilte, hatten die beiden Männer in der Nacht zu Sonntag zunächst vor einer Kneipe im Stadtteil Sudenburg gestritten. Danach sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde den Angaben zufolge ein 53 Jahre alter Mann so schwer verletzt, dass er am Tatort verstarb. Eine Waffe sei nicht zum Einsatz gekommen.