In Magdeburg ist am Mittwochabend gegen 20:45 Uhr ein Mann am Hasselbachplatz von mehreren Unbekannten angegriffen und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde der Mann geschlagen und getreten und anschließend mit einem Messer attackiert. Der 28-Jährige musste im Krankenhaus notoperiert werden und kann noch nicht vernommen werden.