Auf einer Bahnstrecke bei Magdeburg hat sich ein Mann zunächst ins Gleisbett gelegt, einen Zug zur Notbremsung gezwungen und ist anschließend zu Fuß vor dem Zug entlang spaziert. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Sonnabend. Der Mann hatte sich am Nachmittag in das Gleisbett der vielbefahrenen Strecke im Osten der Stadt gelegt. Der Lokführer konnte demnach nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern, den 22-Jährigen mit dem Zug zu überrollen.