Mann springt bei Flucht vor Polizei in die Elbe

In Magdeburg ist ein Mann bei einer Verkehrskontrolle vor der Polizei geflohen und in die Elbe gesprungen. Nach Polizeiangaben sollte der 32-jährige Fahrradfahrer in der Nacht auf Montag im Stadtteil Buckau kontrolliert werden. Hintergrund war demnach die fehlende Beleuchtung an seinem Fahrrad. Der Mann sei zu Fuß vor den Beamten zu einer Fußgängerbrücke geflüchtet, habe seinen Rucksack ins Wasser geworfen und sei hinterhergesprungen.