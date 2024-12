Rehbaum gab zu bedenken, dass der Einsturz der Carolabrücke in Dresden dazu geführt habe, dass auch in Magdeburg mehr auf den Zustand der Brücken geachtet werde. Allerdings könne man ebenso wie in Dresden die Schäden von außen nicht sehen: "Wir müssen mit verschiedensten Verfahren in das Innere der Brücken blicken. Die optischen Annahmen, die wir bisher getroffen haben, reichen nicht mehr aus, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten."