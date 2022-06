Im Fall des umstrittenen Großeinkaufs von Schutzmasken hat das Uniklinikum Magdeburg vielfach gegen das Vergaberecht verstoßen. An diesem Urteil hält Sachsen-Anhalts Landesrechnungshof nach Abschluss der Prüfung "uneingeschränkt fest", wie die Behörde am Donnerstag auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte.

So habe das Uniklinikum aus Sicht der Prüfer unter anderem zulässige Schwellenwerte überschritten und die Vergabe so durchgeführt, dass am Ende nicht das wirtschaftlichste Angebot eingeholt werden konnte. Auch habe das Uniklinikum eine falsche Angabe über die Durchführung des Verfahrens gemacht.