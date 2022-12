Maskenpflicht: Was jetzt noch gilt In Sachsen-Anhalt wird es vorerst keine neue Corona-Verordnung geben. Das hat die Landesregierung am Dienstag mitgeteilt. Die aktuelle Verordnung endet am Mittwoch. Damit gilt ab Donnerstag keine Maskenpflicht mehr in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs in Sachsen-Anhalt. Durch die bundesweiten Regeln muss allerdings im Fernverkehr sowie in Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen weiterhin eine Maske getragen werden.