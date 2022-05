Unmittelbare medizinische Folgen muss der Mann wegen der vielen Impfungen aber offenbar nicht befürchten. Die Medizinerin hatte im Frühjahr auch erklärt, dass eine vielfache Impfung in kurzer Zeit nicht zwingend Schäden verursachen muss – vor allem nicht dann, wenn sich die Impfnebenwirkungen wie in diesem Fall offenbar in Grenzen gehalten hätten. Andernfalls hätte sich der Mann in der Kürze der Zeit wohl kaum so häufig impfen lassen.