Magdeburg: Nachfolger für McDonalds in der Innenstadt steht fest

Eine prominente Immobilie in der Magdeburger Innenstadt hat einen neuen Mieter. Das teilte die Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg (Wobau) MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag mit. Demnach wird in die frühere Gaststätte "Stadt Prag" ein neues Wirtshaus einziehen. Darüber hatte zunächst die Volksstimme berichtet.