Wie Sachsen-Anhalts Landesfunkhausdirektor Tim Herden sagte, war "MDR um 11" das erste Nachrichten-Magazin am Vormittag in einem Dritten Programm. Der Erfolg des Formats reichte über Mitteldeutschland hinaus.

Wie der MDR weiter erklärte, werden bestimmte Punkte aus "MDR um 11" auch in das neue Nachmittags-Magazin übernommen. So soll es künftig eine Übersetzung in Gebärdensprache geben, wie es sie bisher bei "MDR um 11" gab. Auch der Sport soll einen festen Platz in "MDR um 2" bekommen.