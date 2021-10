In Magdeburg gibt es eine neue Attraktion für Klein und Groß: ein mechanisches Puppentheater. Beim Vorbeilaufen erscheint das Schaufenster am Alten Markt, direkt neben der Industrie- und Handelskammer, recht unscheinbar. Lediglich der rote Vorhang lässt vermuten, was sich dahinter verbirgt. Wirft man jedoch eine Münze in den Kassenautomaten, öffnet sich der Theatervorhang – und die Geschichte des Magdeburger Halbkugelversuches wird erzählt.