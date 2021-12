Notfallversorgung "Medico-Center" in Magdeburg ist umgezogen

Wer in Magdeburg außerhalb der Sprechzeiten seiner Arztpraxis medizinische Hilfe benötigt, fährt in vielen Fällen in das "Medico-Center" in der Leipziger Straße. Dort wird behandelt, wer Hilfe benötigt – ohne ein akuter Notfall zu sein. Jetzt ist die Bereitschaftspraxis umgezogen und rückt noch näher an die Notaufnahme der Uniklinik.