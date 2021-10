Idee kam nach Trainings für geschlechtergerechte Konfliktlösung

​"Geschlecht wird tagtäglich ausgehandelt durch die Kinder: in ihrem Spiel, in dem was sie anhaben beispielweise auch. Geschlecht ist automatisch ein Thema", sagt Jonathan Franke, der als Bildungsreferent beim Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe LSA e.V. (KgKJH) arbeitet. Darauf wolle er die Fachkräfte aufmerksam machen, wenn er ihnen den Koffer übergibt.

Bildungsreferent Jonathan Franke kümmert sich um das Medienkoffer-Projekt. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Der Verein führt schon seit 2015 in Kitas Trainings für geschlechtergerechte Konfliktlösung durch. Geschäftsführerin Kerstin Schumann sagt: "In diesem Zusammenhang ist uns sehr schnell klar geworden, dass Konflikte nicht immer nur was mit Mädchen und Jungen zu tun haben, sondern dass es da mehr gibt."



Mithilfe des Koffers lernen Kitas und Grundschulen mehr über Geschlechterrollen, Geschlechtervielfalt und Familienvielfalt: Wie werden Mädchen und Jungen in der Gesellschaft wahrgenommen? Welche Rollen werden von ihnen erwartet? Es gibt Geschichte über Mädchen, die angeln und Jungs, die backen. Über Seepferdchen – eine Spezies, in denen das Männchen den Nachwuchs austrägt. Es werden Familien gezeigt, die nur ein Elternteil haben, gleichgeschlechtliche Familien oder Kinder, die bei ihren Großeltern leben.

Auch die Kinder sollen mithilfe der Bücher die Chance haben, das alles kennenzulernen, erklärt Jonathan Franke: "Es sollte am besten gar nicht erst dazu kommen, dass gegenüber Gruppen oder Kategorien Vorurteile entwickelt werden." Viele Bücher, so Franke, würden sehr klare Geschlechterrollen formulieren und Kindern einen einseitigen Weg vorgeben. Mit dem Koffer wolle das Team zeigen, dass das nicht der einzige Weg ist.

Buchungen kommen, aber Zukunft ist ungewiss

​Die Koffer voller Kinderbücher zum Thema Geschlechtervielfalt können beim KgKJH ausgeliehen werden. Seit Juni 2021 ist der Buchungskalender allerdings voll. Das Team des Medienkoffers hat bereits Buchungsanfragen für Januar und Februar. Kerstin Schumann sagt, es sei bisher aber unklar, ob es weitergeht. Denn das Aktionsprogramm laufe 2021 aus:

Wir haben einen entsprechenden Projektantrag gestellt und wir wissen, dass der Koffer nicht mehr im neuen Aktionsplan zu finden sein wird, sondern als gelungenes Projekt angesehen wird […] aber durch den Hauswechsel ist das alles noch unklar. Kerstin Schumann Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe LSA e.V.

Das Sozialministerium bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT, dass das Projekt weiter gefördert werden soll, konnte aber noch nichts über die konkrete Ausgestaltung sagen. Bis vor kurzem gehörte das Ressort Gleichstellung noch zum Justizministerium.

Positive Rückmeldungen aus Kitas und Schulen