Frisch gemalerte, weiße Wände, neue Schreibtische, eine Behandlungsliege, ein nagelneuer Zahnarztstuhl und ein Ultraschallgerät: Die Ausstattung in der Anlaufstelle für Menschen ohne Krankenversicherung in Magdeburg ist entweder aus Spendengeldern des Vereins "Ärzte der Welt" finanziert oder besteht aus Sachspenden von Ärzten. Ehrenamtlich arbeitende Ärzte wollen hier in der Einsteinstraße neben ihrer Arbeit in der eigenen Praxis oder im Krankenhaus stundenweise helfen.

Hunderttausende sind nicht krankenversichert

Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis Dass es in einem Land wie Deutschland, in dem eine Pflicht zur Krankenversicherung besteht, so viele Menschen ohne Krankenversicherungsschutz gibt, ist nicht einmal vielen Ärzten bekannt. Doch die Zahl der Betroffenen wird bundesweit auf 500.000 bis eine Million geschätzt. "Sehr oft sind es ehemalige Privatversicherte, die ihre Beiträge nicht mehr zahlen konnten und Schulden bei der Krankenkasse hatten", weiß Christian Stegmüller. Er ist bei "Ärzte der Welt" für die Inlandsprojekte verantwortlich, von denen es bislang vier in Berlin, Hamburg, München und Stuttgart und fortan eines in Magdeburg gibt.



In anderen Fällen sind es Familienversicherte, die ihren Partner verloren haben, Pflegende, die ihre Arbeit aufgegeben haben, EU-Ausländer, die ihren Job und damit ihre Krankenversicherung verloren haben. Auch Migranten oder Obdachlose sind unter den Betroffenen.

Optiker oder Ärzte: Ehrenamtliche Helfer gesucht

In der Bahnhofsmission bieten Zahnärzte Obdachlosen bereits seit drei Jahren unentgeltliche Hilfe an. Eine der acht Zahnärztinnen und Zahnärzte, die dort einmal im Monat Patienten behandeln, ist Dr. Nicole Primar. "Ich will der Gesellschaft gern etwas zurückgeben", begründet sie ihren Einsatz. "Mir tun die Menschen leid, darum will ich ihnen helfen." Auch in ihrer Praxis behandelt sie Menschen ohne Krankenversicherung ohne Bezahlung.

Ich will der Gesellschaft gern etwas zurückgeben. Nicole Primar Zahnärztin in Magdeburg

Weitere Zahnärzte oder Ärzte sind gesucht: "Wir wollen künftig neben allgemeinmedizinischer und zahnärztlicher Sprechstunde auch kinder- und frauenärztliche Behandlung anbieten", verrät Fabian Kunze, der gemeinsam mit anderen Mitstreitern vier Monate lang die Praxis ausgebaut hat und jetzt dafür verantwortlich ist. Geplant sind auch Angebote von Psychologen und eine Brillensprechstunde. "Dafür suchen wir noch Ärzte und Optiker, die uns unterstützen." Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

Verein will zurück in die Krankenversicherung helfen

Neben der medizinischen Basisversorgung soll in der Einsteinstraße künftig auch Hilfe von Sozialarbeitern angeboten werden. "Unser Ziel ist es, die Menschen wieder in die Krankenversicherung zu integrieren", erklärt Christian Stegmüller. Der Verein "Ärzte der Welt" arbeitet mit Spenden und kann auch nur in einem bestimmten Rahmen Hilfe leisten. Deshalb werden Menschen ohne Krankenversicherung unterstützt auf dem Weg zurück in die Krankenversicherung, indem sie Betroffene begleiten und veruschen, Zahlungserlass oder Ratenzahlungen zu erzielen. Das ist oft schwer genug, denn meist sind über mehrere Jahre Beitragsschulden aufgelaufen.