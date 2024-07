Nach einem Messer-Angriff am Montagvormittag im Magdeburger Stadtteil Reform wird der Tatverdächtige am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Das teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mit. Den Informationen zufolge befindet sich der 31-Jährige derzeit in Polizeigewahrsam. Das mutmaßliche Opfer, eine 23-jährige Frau, sei notoperiert worden. Ihr Zustand sei allerdings weiterhin kritisch.