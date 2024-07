Nach dem Messerangriff in Magdeburg sitzt der Tatverdächtige wegen des Verdachtes des versuchten Totschlages in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei mit. Demnach wurde der Beschuldigte nach der Prüfung des Haftantrags in ein Gefängnis gebracht.

Polizeiangaben zufolge hatte der Mann am Montag gegen 11 Uhr in der Hermann-Hesse-Straße im Magdeburger Stadtteil Reform die Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Das mutmaßliche Opfer, eine 23-jährige Frau, sei notoperiert worden. Inzwischen ist sie den Angaben nach außer Lebensgefahr. Sie werde aber weiterhin medizinisch in einem Krankenhaus betreut. Der Tatverdächtige war noch am Tatort gefasst worden.