Am Montag habe es Gespräche mit Eigentümer und dem Mieterschutzbund gegeben. Eine letzte Zahlungsfrist sei für diese Woche Mittwoch festgelegt worden. Mittlerweile fließe Geld vom säumigen Vermieter, hieß es weiter. So sei abgewendet worden, dass bei zwei weiteren Objekten das Gas abgeklemmt werde. Zu einem weiteren Haus liefen noch Verhandlungen. Die Eigentümer-Firma war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Der Eigentümer hatte in der vorigen Woche in einer Mail an die Mieter versprochen, die Situation schnell zu lösen. Die Verhandlungen bezeichnete er jedoch als "zäh" und "unverhältnismäßig". Man teile "unterschiedliche Rechtsauffassungen". Zuletzt waren weiterhin acht Wohnobjekte in Magdeburg-Rothensee ohne Heizung oder Warmwasser.