Im Magdeburger Stadtteil Rothensee werden mehrere Gebäude seit Mittwoch (12. Februar) wieder mit Gas versorgt. Das teilten die Stadtwerke Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Zuvor waren rund 100 Wohnungen laut dem Versorger Enloc AG wegen Zahlungsrückständen des Vermieters von der Warmwasser- und Heizungsversorgung abgeschnitten worden. Hintergrund war demnach, dass der Vermieter Rechnungen nicht bezahlt hatte. Die Volksstimme berichtete zuerst darüber.

Vermieter spricht von Missverständnis

Der Vermieter, die AS Property Management GmbH, sprach von einem "Missverständnis". Zuvor hatte das Unternehmen in einer Mail an die Bewohner die Verhandlungen als "zäh" und "unverhältnismäßig" bezeichnet. Zwischenzeitlich gab es Sperr-Aufträge für 13 Häuser in Magdeburg. Nicht alle Gassperren konnten durch die Städtischen Werke umgesetzt werden.

Wie Vertreter des Gasversorgers Enloc AG und des Mieterbunds MDR SACHSEN-ANHALT sagten, wäre im Falle dessen, dass der Vermieter nicht gezahlt hätte, nur noch möglich gewesen, einen Direktvertrag mit den Mietern zu schließen. Entsprechende Gespräche habe es gegeben. Das Konstrukt ist jedoch kompliziert – alle Mieter, einschließlich Ämter, die im Zuge von Sozialhilfe Kosten übernehmen, müssten dann zustimmen.

Stadt Magdeburg hilft – Mieter lehnen ab

Tagelang froren die Anwohner in ihren Häusern. Eine betroffene Mieterin sagte dem MDR: "Hier wohnen alte Leute oder Menschen mit Kindern und die frieren. Teilweise sind sie schon krank und haben Fieber und Schüttelfrost. Da muss man was tun."

Wie der Magdeburger Sozialbeigeordnete Ingo Gottschalk sagte, wurde den Mietern die Unterkunft in einer Sozialeinrichtung der Stadt in der Basedow-Straße angeboten. Dies hätte niemand angenommen. Zudem seien Elektro-Heizungen durch die Stadt verteilt worden. Auch die Partei Die Linke sowie der Vermieter hatten die Heizkörper an Mieter ausgegeben. Der Mieterschutzbund sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Mieter hätten die Möglichkeit, die erhöhten Stromkosten durch die elektrischen Heizkörper beim Vermieter geltend zu machen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

SWM als Netzbetreiber die Hände gebunden

Am Donnerstag sprach SWM-Geschäftsführer Thomas Pietsch vor dem Magdeburg Stadtrat. Er sagte, die meisten Vermieter in Magdeburg würden seriös arbeiten. In diesem Fall habe es seit 2019 immer wieder Probleme mit derselben Firma gegeben. Er warf dem säumigen Vermieter Untreue vor. Er sagte, das Unternehmen sei seit Jahren auffällig und schiebe Rechnungen auf die lange Bank. Nebenkosten der Mieter würden trotzdem kassiert. Zuvor hatten die SWM dem MDR bestätigt, dass es in der Vergangenheit mehrfach fast zu Sperren gekommen sei, in denen die SWM selbst Häuser des Vermieters belieferten. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Dies, so Pietsch, sei hier nicht der Fall gewesen. Als Netzbetreiber hätte man nicht in den Vertrag der Enloc AG mit der AS Property Management GmbH eingreifen können. Er warf dem Vermieter vor, gezielt Versorger zu suchen, die nicht so schnell Sperren verhängten. Das sei Untreue mit dem Geld der Mieter.