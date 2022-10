Magdeburg-Buckau Vermieter zahlt nicht an Stadtwerke: Mieter ohne Heizung und warmes Wasser

In einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg müssen die Mieter seit Januar frieren. Der Vermieter hat die Zahlungen an die Stadtwerke für Heizung und Warmwasser gestoppt. MDR SACHSEN-ANHALT hat die 86-jährige Mieterin Ursula Ziehm aus dem Haus getroffen. Ziehm wohnt seit 27 Jahren in dem Haus. Jetzt rät der Mieterbund ihr zum Auszug. Der Verein befürchtet, dass es zu immer mehr Mieterinsolvenzen kommen könnte.