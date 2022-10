Der Mieterverein Magdeburg rät sich in solchen Fällen, sich einen Anwalt zu nehmen und Kontakt zum Energieversorger aufzunehmen. Leider bringt das im Fall von Ursula Ziehm nicht viel, denn selbst wenn die Mieterin ihre Nebenkosten selbst an die Stadtwerke Magdeburg zahlen wollte, können die nichts machen. In dem Mehrfamilienhaus gibt es nur einen Kessel bzw. Zähler. Eine Einzelabrechnung ist nicht möglich, das teilte eine Sprecherin der Stadtwerke Magdeburg mit.

In den meisten Fällen deuteten gewisse Anzeichen auf Zahlungsschwierigkeiten des Hauseigentümers hin. Alarmsignale seien beispielsweise, wenn die Hausreinigung ausbleibe, an der Instandhaltung gespart werde oder für den Winter nicht genug Heizenergie eingekauft werde. Mieter sollten daher genau hinschauen, wenn es Probleme gebe. Rechtlich habe sich bereits etwas getan, sagt Said. Am 01. Dezember 2021 seien die Novellierungen der Strom- und Gas-Grundversorgungsverordnungen (Strom-/Gas GVV) in Kraft getreten: "Bevor der Grundversorger eine Versorgungssperre veranlassen kann, muss er seitdem mindestens zweimal auf die bevorstehende Unterbrechung hinweisen. Die zweite Ankündigung muss zukünftig acht Werktage anstatt der bisher drei Werktage im Voraus durch briefliche Mitteilung erfolgen".