Die Stadt Magdeburg bekommt ihren ersten sogenannten qualifizierten Mietspiegel. Das hat der Stadtrat am Donnerstag ohne Gegenstimmen beschlossen. Mit diesem Mietspiegel soll eine Vergleichsmiete für ähnliche Wohnungen ablesbar werden. Dazu werden bestimmte Faktoren herangezogen – wie Lage, Baujahr, Sanierungsgrad und Ausstattung der Wohnung. Neuverträge und Mieterhöhungen dürfen die Vergleichsmiete nicht deutlich überschreiten.

Ein qualifizierter Mietspiegel ist für Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern verpflichtend . In Sachsen-Anhalt betrifft das die Städte Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau. Er ist wissenschaftlich erstellt und vor Gericht gültig.

Halle und Dessau-Roßlau hatten bereits seit einigen Jahren einen freiwilligen Mietspiegel. Zum 1. Januar 2024 wurde in Halle ein qualifizierter Mietspiegel beschlossen. In Dessau-Roßlau ist der wissenschaftlich erstellte Mietspiegel noch in Arbeit.