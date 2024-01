In Magdeburg ist am Mittwoch der erste sogenannte qualifizierte Mietspiegel in Kraft getreten. Damit soll eine Vergleichsmiete für ähnliche Wohnungen ablesbar werden. Laut dem Mieterverein werden die Mieten damit objektiver. Zakaria Said vom Mieterverein Magdeburg sagte MDR SACHSEN-ANHALT, bislang hätten Vermieter oft lediglich drei vergleichbare Wohnungen aufgezeigt. "Natürlich hat man das dann so gestaltet, dass man auch eher Wohnungen hatte, die dann deutlich teurer waren," sagte Said.