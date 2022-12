Asylrecht, Ukraine und Abschiebungen Migrationsdebatte entzweit Koalition

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Braucht es mehr Abschiebungen? CDU und AfD in Sachsen-Anhalt sagen Ja. Auch die Ampel-Regierung im Bund hatte eine “Rückführoffensive” angekündigt. Bei einer Landtagsdebatte richtete sich die Kritik aber auch gegen die Landesregierung. Innenministerin Zieschang (CDU) will derweil mehr Mitspracherecht für die Länder und stellt eine Bundesratsinitiative in Aussicht.