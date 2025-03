Schon wieder ein vertheaterter Roman auf der Bühne? Der Trend hält an, so viel steht fest. Im Fall der Magdeburger aber muss man sagen, wer will es ihnen verdenken, erleben sie doch gerade mit einer anderen Roman-Bühnenfassung einen ihrer bislang größten Erfolge – "Blutbuch" nach Kim de l‘Horizons Roman ist zum Berliner Theatertreffen 2025 eingeladen. Zudem muss man fairerweise sagen, dass am Magdeburger Schauspiel eine große Stoff- und Formenvielfalt herrscht und keinesfalls nur auf irgendwelche Bestseller gesetzt wird.

Und: man kann in Magdeburg sicher sein, etwas Besonderes zu erleben, hier hat sich in den letzten Jahren ein unverkennbares, junges, urbanes Theater entwickelt, das hierzulande seinesgleichen sucht. So war es auch mit "Minihorror", einem reichlich eine Stunde langen Zeichentrickfilm mit echten Schauspielern, die Mickymaus-Ohren tragen. Dieser Abend ist etwas, das ich so noch nicht gesehen habe.

Kabinett des Schreckens

Miki und Mini sind ein ganz normales junges Paar. Aus ihren Alltagserlebnissen hat Autorin Barbi Marković eine Art Kabinett des Schreckens gemacht. Beispiel: die beiden gehen sich im Einrichtungshaus eine Küchenplatte kaufen, es gibt Lieferschwierigkeiten, sie hängen in Telefon-Warteschleifen – und dann kommt endlich ein Monteur zu ihnen, obwohl die zu montierende Platte nie geliefert wurde.

Das nennt man umgangssprachlich einen Alptraum, aber Barbi Marković steigert diesen Alltags-Ärger zu echtem Horror. Der Monteur wird zu einer Bedrohung, zu einem Monster, das Miki und Mini angreift.

Publikum kann durchgängig lachen

Das Magdeburger Erzählprinzip ist dabei Komik pur, alles ist comic-haft, trickfilmartig. Der Abend besteht aus mehreren einzelnen Geschichten, ganz wie im Buch. Was sie alle verbindet ist, dass das Publikum wirklich ununterbrochen lacht. Egal, ob Miki und Mini beim Weihnachtsbesuch bei den Eltern den Horror der österreichischen Folklore erleben oder ob eine eigentlich ganz kleine Katze zur Horror-Katze wird, indem sie den Spieß umdreht und ihren Menschen beweist, dass sie kein lebendes Plüschtier ist und auch eine ziemlich gruselige Seite hat.

Urkomisch wird das, indem die Inszenierung alles überzeichnet. Die Katze beispielsweise ist überlebensgroß, echt bedrohlich und zugleich ein Witz. Ein Nikolaus tritt auf, und in seiner Begleitung ein Kramperl, eine traditionelle Schreckgestalt mit Fell und Maske. Beide so echt, dass sie in diesem Kontext wie Karikaturen wirken. Dazu dann Miki und Mini mit ihren Mickymaus-Ohren und Sportschuhen, die eine Art Sprungfederabsatz haben, so dass sie auch ein bisschen trickfilmartig laufen.

Magdeburg hat Blick für neue, coole Inszenierungen

Das ist ein einigermaßen absurdes Paket, dass sich Regisseurin Alina Fluck da erdacht hat. Auch dass sie hier inszeniert ist eine Magdeburger Qualität: das Leitungs-Trio hat offenbar einen guten Blick für coole, neue Handschriften.

Alina Fluck ist Anfang 30, hat vor zwei Jahren erst ihr Regiestudium abgeschlossen, aber schon ein Dutzend Stücke in Ost und West inszeniert. Ebenso bei Bühne und Kostümen: die stammen von einem dänischen Frauen-Duo namens "Mother". Auf der Bühne ist eine Art IKEA-Kopie aufgebaut, ein Einrichtungshaus mit verschiebbaren Pappwänden, an denen Fototapeten die Ortswechsel verkörpern. Ziemlich abgefahren ist das und ziemlich gut durchdacht.

Pure Spielfreude

Und es ist Spielfreude pur. Zwei Schauspieler und zwei Schauspielerinnen in ständig wechselnden Rollen toben sich wirklich richtig aus. Die gespielte Telefon-Warteschleife ist ein schauspielerisches Glanzstück. Anton Andreew als Miki und später als Arzt ragt aus einem insgesamt tollen Bühnen-Ensemble heraus. Der ist einfach umwerfend!

Mehr als ein alberner Abend

Zugleich ist "Minihorror" doch mehr als nur ein alberner Abend, denn was über allem schwebt und immer mal durchdringt ist, dass diese Minihorror-Komik einer Welt entspringt, in der offenbar etwas nicht stimmt. "Die Welt ist nicht in Ordnung", heißt es einmal, ein anders Mal "Miki weiß nicht, was er über das Leben denken soll. Ist es jetzt gut? Ist es schlecht? Man weiß es nicht!"

Ohne da zu viel hineindeuten zu wollen, der auf den ersten Blick komische Horror hat ja Ursachen, dahinter stecken Alpträume, und geschrieben wurde das Buch direkt nach der Corona-Pandemie.