Doch auch andere Städte und Regionen Sachsen-Anhalts haben sich bei Kampagnen schon einmal vergriffen. Auf Nachfrage bei den Nutzenden der Social-Media-Kanäle von MDR SACHSEN-ANHALT wurde gleich mehrmals die Altmark als Beispiel genannt. Dort wurde einst mit dem Satz "Die Altmark – Grüne Wiese der Zukunft" geworben. Ein Instagram-Nutzer übersetzte den Slogan mit: "In the middle of nüscht". Mittlerweile wurde er auch geändert und heißt jetzt "Willkommen in der Altmark – einer Region 'mit Seele'".