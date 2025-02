"Wir empfehlen das immer, weil es wichtig für die Polizeistellen und die Justiz ist, von Gewaltstraftaten zu erfahren. Aber aus verschiedenen Gründen gibt es auch immer wieder Betroffene, die das nicht wollen.", erklärt Pascal Begrich. Daraus ergebe sich laut ihm eine hohe Dunkelziffer. Eine Mitarbeiterin aus Magdeburg betont zudem, dass Betroffene manchmal gar nicht wüssten, was zu rechter Gewalt dazu zähle. "Ich übersetze das gerne mit Vorurteilsgewalt – es beinhaltet also auch Gewalt gegen queere, behinderte Menschen oder auch wohnungslose Menschen", sagt sie. Demnach würden manche Vorfälle weder bei der Polizei noch bei der mobilen Opferberatung registriert.

Erklärbox: Was ist mit Dunkelziffer gemeint? Die „Dunkelziffer“ (auch Dunkelfeld) bezeichnet das Verhältnis zwischen den tatsächlich begangenen Gewalttaten und den beispielsweise in der amtlichen Kriminalstatistik oder bei Beratungsstellen registrierten Vorfällen. Quelle: BKA

Generell sei der Beratungsbedarf für Opfer rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt jedoch gestiegen, so Pascal Begrich. Im Zuge des Anschlags kommen mehr Fälle hinzu. "Es ist eine Herausforderung, dem gerecht zu werden", sagt Begrich. Hinzu kommt fehlende Planungssicherheit aufgrund der Förderbedingungen.

Für die Mitarbeitenden im Team der mobilen Opferberatung ist die Planungsunsicherheit eine ständige Herausforderung. In persönlicher wie beruflicher Hinsicht. Wird ihr Arbeitsvertrag verlängert? Können Sie Betroffenen auch weiterhin Hilfe anbieten? Parallel dazu zeigt sich ein deutlicher Anstieg an rechter Gewalt. In Magdeburg, in Sachsen-Anhalt und auch bundesweit.