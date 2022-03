Bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) könnten in den nächsten Tagen einzelne Fahrten im Bus und Straßenbahnverkehr ausfallen. Grund ist die gestiegene Zahl von Krankmeldungen und Mitarbeitenden, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, wie das Verkehrsunternehmen am Mittwoch auf Twitter mitteilte. Laut MVB sind alle Ersatzfahrerinnen und -fahrer im Einsatz. Fahrgäste werden gebeten, sich vor der Fahrt online zu informieren, ob die Fahrt stattfindet.