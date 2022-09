Die Haltestellen Am Cracauer Tor und Hauptbahnhof Nord werden am Samstag freigegeben. Beide Haltestellen wurden barrierefrei saniert. Am Cracauer Tor an der Linie 4 ist nach Angaben der Verkehrsbetriebe ein Blindenleitsystem eingerichtet worden. Zudem sei es nun möglich, direkt vom Fußweg einzusteigen.

An der Nordseite des Hauptbahnhofs können Fahrgäste in Richtung Olvenstedt ab Samstag an einer neuen Haltestelle stufenlos am Kölner Platz in die Linien 1, 3, 4 und 6 einsteigen. Auch dort wurde ein Blindenleitstreifen installiert. In die Gegenrichtung hält die Bahn weiterhin an der Ersatzhaltestelle am Damaschkeplatz.