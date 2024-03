"In den ersten beiden Februarwochen erreichten die Ausfälle ihren vorläufigen Höhepunkt", sagt Jürgen Canehl. Der Grünenpolitiker sitzt im Magdeburger Stadtrat. Dort wurden die Probleme der MVB auf Antrag der Fraktion Grüne/Future! besprochen und von allen Parteien rege diskutiert.

Insgesamt gebe es in Magdeburg fast 1.500 Straßenbahnfahrten täglich – von Endstelle zu Endstelle. Um wie viele Ausfälle es sich tatsächlich handelt, wurde an mehreren Tagen im Februar protokolliert. Hier wurden die ausgefallenen Straßenbahnfahrten an der Haltestelle Alter Markt gezählt.