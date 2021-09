In Magdeburg hat es am Montag den offiziellen Spatenstich für ein neues Großprojekt der Verkehrsbetriebe gegeben. Im Norden der Stadt entsteht ein neuer Straßenbahn-Betriebshof der MVB.

Der Betriebshof wird direkt neben dem alten in Rothensee gebaut. Der MVB zufolge werden eine Abstellhalle, eine Werkstatt für die Straßenbahnfahrzeugflotte inklusive Verwaltungs- und Fahrdienstgebäude, ein zentraler Recyclinghof sowie Verkehrsanlagen gebaut. MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel bezeichnete das Vorhaben als eines der größten Projekte der MVB und als enorm wichtig für die Zukunft des städtischen Nahverkehrs in Magdeburg.

Für Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper ist der Neubau ein klares Bekenntnis der Stadt zum Verkehrsmittel. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir müssen erreichen, dass – wenn wir ökologisch nicht immer nur Sonntagsreden halten wollen – die Menschen Schritt für Schritt auf die Straßenbahn umsteigen. Dann muss sie eben öfter fahren, dann brauchst du mehr Fahrzeuge, dann brauchst du einen größeren Aufwand an Technik und auch an Unterhaltung von Mitarbeitern."

Das alles seien Investitionen in die Zukunft, die lange dauern. In Deutschland habe man extrem lange Planungsprozesse. "Wir werden das hier jetzt in fünf Jahren realisieren. Ich glaube, damit ist in Magdeburg die Zukunft für den Straßenbahnbetrieb gesichert."